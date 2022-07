Atletica | pagelle Italia Mondiali Elena Vallortigara promette bene | delusioni Sabbatini e Lambrughi

(Di domenica 17 luglio 2022)2022 (16 luglio)8: Quattro salti convincenti, nessun errore, 1.93 superato brillantemente. Meglio di così non poteva andare nella qualificazione dell’alto per l’azzurra che può fare qualcosa di importante. Tecnica e condizione ci sono, il carattere e la determinazione non le sono certo mancati oggi. OTTAVIA CESTONARO 5: Per la finale avrebbe dovuto fare un miracolo, andando dalle parti del personale ma resta troppo lontana da quelle misure e non entra mai realmente in partita con due misure mediocri e un nullo. MARIO4.5: Una qualificazione ampiamente alla sua portata per la semifinale dei 400 ostacoli svanisce per una gestione di gara discutibile dell’azzurro che spende tanto nella prima parte e, dai 300 ...

ALICE MANGIONE 6.5: Il suo lo fa, anche se le manca brillantezza. Si difende in batteria, si difende in finale. In questo momento non può dare tutto e si vede che l'impegno non manca. BRAYAN LOPEZ 7: ...

Atletica, pagelle Italia Mondiali. Ponzio e Folorunso i migliori, Jacobs non al meglio, flop Bruni CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali di Eugene 2022 - La presentazione della seconda giornata di Eugene 2022 - Gli azzurri con ...Le pagelle degli azzurri in gara nella prima giornata dei Mondiali di Eugene GIANMARCO TAMBERI 7: Non è al meglio e si vede. Manca qualche meccanismo, la condizione fisica non è ottimale e francamente ...