Atletica, Mondiali 2022: Kerley vince i 100, Wang sorprende Tentoglou nel lungo, Ealey di peso. Jacobs infortunato (Di domenica 17 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) proseguono i Mondial 2022 di Atletica leggera. Nella nottata italiana si sono assegnati altri tre titoli: Kerley festeggia sui 100 metri, Wang sorprende Tentoglou nel salto in lungo, Ealey fa festa nel getto del peso. L’Italia si lecca le ferite per l’assenza di Marcell Jacobs, infortunato all’adduttore della gamba destra e fuor dalle semifinali dei 100 da Campione Olimpico. Zaynab Dosso si è qualificata alle semifinali dei 100 metri, Gaia Sabbatini è stata squalificata nelle semifinali dei 1500. FINALI: 100 METRI (MASCHILE) – La gara più importante e seguita. Fred Kerley conferma il pronostico della vigilia: è lui l’uomo più veloce del mondo. Il favorito si è ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) proseguono i Mondialdileggera. Nella nottata italiana si sono assegnati altri tre titoli:festeggia sui 100 metri,nel salto infa festa nel getto del. L’Italia si lecca le ferite per l’assenza di Marcellall’adduttore della gamba destra e fuor dalle semifinali dei 100 da Campione Olimpico. Zaynab Dosso si è qualificata alle semifinali dei 100 metri, Gaia Sabbatini è stata squalificata nelle semifinali dei 1500. FINALI: 100 METRI (MASCHILE) – La gara più importante e seguita. Fredconferma il pronostico della vigilia: è lui l’uomo più veloce del mondo. Il favorito si è ...

