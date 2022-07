Atletica, Marcell Jacobs: “Scelta dolorosa, rischiavo un infortunio serio. Continuerò a farvi sognare” (Di domenica 17 luglio 2022) Marcell Jacobs non correrà le semifinali dei Mondiali a causa di una contrattura al grande adduttore della coscia destra. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’ennesimo infortunio di questa stagione: dopo il trionfo sui 60 metri ai Mondiali Indoor, il velocista lombardo ha dovuto fare i conti con una serie di criticità che hanno minato l’avvicinamento a questa rassegna iridata e oggi è giunta la doccia fredda. Il velocista lombardo avrebbe cercato una non semplice qualificazione all’atto conclusivo: nella terza e ultima semifinale, in programma alle ore 03.14 italiane di oggi, avrebbe inseguito i primi due posti o i due tempi di ripescaggio per proseguire la propria avventura sulla pista di Eugene (Oregon, USA). L’allievo di Paolo Camossi non tornerà a casa con una medaglia al collo dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)non correrà le semifinali dei Mondiali a causa di una contrattura al grande adduttore della coscia destra. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’ennesimodi questa stagione: dopo il trionfo sui 60 metri ai Mondiali Indoor, il velocista lombardo ha dovuto fare i conti con una serie di criticità che hanno minato l’avvicinamento a questa rassegna iridata e oggi è giunta la doccia fredda. Il velocista lombardo avrebbe cercato una non semplice qualificazione all’atto conclusivo: nella terza e ultima semifinale, in programma alle ore 03.14 italiane di oggi, avrebbe inseguito i primi due posti o i due tempi di ripescaggio per proseguire la propria avventura sulla pista di Eugene (Oregon, USA). L’allievo di Paolo Camossi non tornerà a casa con una medaglia al collo dopo ...

