Atletica, Filippo Tortu in vista del debutto ai Mondiali 2022: “Sto entrando sempre più in forma, cercherò di fare il personale sui 200” (Di domenica 17 luglio 2022) Prosegue il conto alla rovescia in vista del debutto di Filippo Tortu ai Mondiali di Atletica leggera 2022, in corso di svolgimento in questi giorni a Eugene (USA). Lo sprinter brianzolo, oro olimpico a Tokyo 2021 nella staffetta 4×100, sarà impegnato nella notte italiana tra lunedì e martedì (ore 2.05) insieme al connazionale azzurro Fausto Desalu nelle batterie dei 200 metri. “Mi sento molto bene, sto entrando sempre di più in forma, non vedo l’ora di scendere in pista in un impianto stupendo e in una città che significa tantissimo per l’Atletica mondiale“, dichiara Tortu alla stampa a meno di due giorni dalla sua prima gara in questa rassegna iridata. “Abbiamo passato una settimana ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Prosegue il conto alla rovescia indeldiaidileggera, in corso di svolgimento in questi giorni a Eugene (USA). Lo sprinter brianzolo, oro olimpico a Tokyo 2021 nella staffetta 4×100, sarà impegnato nella notte italiana tra lunedì e martedì (ore 2.05) insieme al connazionale azzurro Fausto Desalu nelle batterie dei 200 metri. “Mi sento molto bene, stodi più in, non vedo l’ora di scendere in pista in un impianto stupendo e in una città che significa tantissimo per l’mondiale“, dichiaraalla stampa a meno di due giorni dalla sua prima gara in questa rassegna iridata. “Abbiamo passato una settimana ...

