(Di domenica 17 luglio 2022) Con le finali singolari si è conclusa la competizione nazionale disputata, sia per lamaschile che per quella femminile, sui campi dello Sporting Club Tennis Quartu di Cagliari. Sabato erano statigli scudetti del doppio

Pubblicità

GiornaleLORA : Italian Roller Games: nell’Artistico assegnati i titoli Cadetti Solo Dance e Allievi Coppia Danza - zazoomblog : Pattinaggio artistico i titoli assegnati oggi ai campionati italiani 2022 - #Pattinaggio #artistico #titoli - sportface2016 : Pattinaggio artistico, i titoli assegnati oggi ai campionati italiani 2022 - PcComunale : A V V I S O Si informano le/i gentili utenti che alla Biblioteca Comunale di Portocannone sono stati assegnati € 4.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CSI - Assegnati sette scudetti a Cesenatico, ecco i titoli vinti nelle varie discipline -

FIT

Nel caso in cui: la graduatoria di un concorso (pered esami) sia esaurita e rimangano posti ad esso, questi si aggiungono a quelli attribuiti alla corrispondente GaE; tali posti ...Gli altrimondialia Eugene nel day 2 La sessione mattutina di Eugene ha assegnato duemondiali: quello del lancio del martello maschile che ha premiato per la quinta volta il ... Assegnati i titoli ai Campionati Italiani di 3ª categoria Assegnati a Lanciano i tricolori assoluti. Conquistano l’oro individuale Daniele Piran e Matteo Panariello tra i Visually Impaired, Asia Pellizzari e Paolo Tonon nel W1, Maria Andrea Virgilio e Paolo ...Ad Anadia nella rassegna under 23 e juniores trionfi nell’inseguimento individuale juniores (Venturelli), inseguimento a squadre U23 uomini (Boscaro, Pinazzi, Moro, Galli), inseguimento a squadre U23 ...