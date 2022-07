Ascolti Tv 16 luglio 2022 sport e altre: Criscitiello sfonda grazie all’Inter. Il Tour domina il pomeriggio, ma va forte anche il calcio femminile (Di domenica 17 luglio 2022) calcio maschile e femminile, atletica leggera, ciclismo in evidenza Sabato ricco di proposte alternative quello del 16 luglio. A riposo i Motori della Formula 1 e della MotoGp è andata in pista la Superbike. Su Tv8 il GP della Gran Bretagna ha avuto al pomeriggio 200mila spettatori ed il 2,1%. Sempre nel pomeriggio su Raisport, la proposta comprendente calcio femminile (con i Mondiali) e i tuffi ha avuto 476 mila spettatori ed il 4,4%. A dominare questa fascia è stato ovviamente il ciclismo. Su Rai2 il Tour de France ha avuto 1,127 milioni di spettatori ed il 12,1% nella diretta e 1,614 milioni ed il 18,4% all’arrivo, con la tappa vinta da Michael Matthews e con secondo Alberto Bettiol. sportitalia fa ... Leggi su tvzoom (Di domenica 17 luglio 2022)maschile e, atletica leggera, ciclismo in evidenza Sabato ricco di proposte alternative quello del 16. A riposo i Motori della Formula 1 e della MotoGp è andata in pista la Superbike. Su Tv8 il GP della Gran Bretagna ha avuto al200mila spettatori ed il 2,1%. Sempre nelsu Rai, la proposta comprendente(con i Mondiali) e i tuffi ha avuto 476 mila spettatori ed il 4,4%. Are questa fascia è stato ovviamente il ciclismo. Su Rai2 ilde France ha avuto 1,127 milioni di spettatori ed il 12,1% nella diretta e 1,614 milioni ed il 18,4% all’arrivo, con la tappa vinta da Michael Matthews e con secondo Alberto Bettiol.italia fa ...

