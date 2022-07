Ascolti Tv 16 luglio 2022: Antonella Clerici e le voci Senior battono Gerry Scotti nella sfida tra repliche. Sul podio sale il giallo di Rai2 che stacca “Superman & Lois” su Italia1 (Di domenica 17 luglio 2022) Caldo asfissiante, a riposo i Motori della Formula 1 e della MotoGp (in pista la Superbike), sono stati il ciclismo del Tour de France, il calcio e la pallavolo (le Azzurre battendo la Turchia hanno conquistato la finale della Volley Nations League contro il Brasile) gli sport principali del day time. mentre ancora una volta l’Atletica Leggera (i Mondiali da Eugene) ha proposto dal pomeriggio a notte fonda gare a bassa intensità emotiva per gli italiani (Marcel Jacobs ha rinunciato a correre la semifinale dei 100 metri per infortunio). In prima serata, sabato 16 luglio, con la penetrazione del mezzo ridotta ai minimi termini, sono andate in onda due repliche sulle ammiraglie. Rai1 ha schierato The Voice Senior, mentre Canale 5 ha proposto Guinness – Lo show dei record. Una replica anche il format eco-teatrale La Fabbrica del mondo, in ... Leggi su tvzoom (Di domenica 17 luglio 2022) Caldo asfissiante, a riposo i Motori della Formula 1 e della MotoGp (in pista la Superbike), sono stati il ciclismo del Tour de France, il calcio e la pallavolo (le Azzurre battendo la Turchia hanno conquistato la finale della Volley Nations League contro il Brasile) gli sport principali del day time. mentre ancora una volta l’Atletica Leggera (i Mondiali da Eugene) ha proposto dal pomeriggio a notte fonda gare a bassa intensità emotiva per gli italiani (Marcel Jacobs ha rinunciato a correre la semifinale dei 100 metri per infortunio). In prima serata, sabato 16, con la penetrazione del mezzo ridotta ai minimi termini, sono andate in onda duesulle ammiraglie. Rai1 ha schierato The Voice, mentre Canale 5 ha proposto Guinness – Lo show dei record. Una replica anche il format eco-teatrale La Fabbrica del mondo, in ...

