Arte Nft | Ecco perché il ministero della Cultura ha bloccato i musei che vogliono trasformare i capolavori italiani in digitale (Di domenica 17 luglio 2022) Il mondo dell’Arte guarda con sempre maggior interesse agli Nft (Non Fungible Tokens), cioè alle opere d’Arte digitali. L’importanza della nuova frontiera è stata verificata anche durante l’ultima edizione di Art Basel, tra le fiere d’Arte più attese da gallerie e collezionisti, dove si ritrovano galleristi e collezionisti che in qualche caso danno vita ad affari milionari. Proprio ad Art Basel a metà dello scorso mese di giugno l’artista e performer Marina Abramovi? ha presentato il suo primo progetto Nft chiamato The Hero, mentre tre giorni dopo, anche il noto artista Jeff Koons alla fiera svizzera ha fatto il suo esordio nel Web3 presentando una serie di sculture accompagnate ognuna dal proprio Nft. Senza contare che anche la Biennale d’Arte di Venezia quest’anno guarda decisamente al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Il mondo dell’guarda con sempre maggior interesse agli Nft (Non Fungible Tokens), cioè alle opere d’digitali. L’importanzanuova frontiera è stata verificata anche durante l’ultima edizione di Art Basel, tra le fiere d’più attese da gallerie e collezionisti, dove si ritrovano galleristi e collezionisti che in qualche caso danno vita ad affari milionari. Proprio ad Art Basel a metà dello scorso mese di giugno l’artista e performer Marina Abramovi? ha presentato il suo primo progetto Nft chiamato The Hero, mentre tre giorni dopo, anche il noto artista Jeff Koons alla fiera svizzera ha fatto il suo esordio nel Web3 presentando una serie di sculture accompagnate ognuna dal proprio Nft. Senza contare che anche la Biennale d’di Venezia quest’anno guarda decisamente al ...

Pubblicità

fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Arte Nft | Ecco perché il ministero della Cultura ha bloccato i musei che vogliono trasformare i capolavori italiani in d… - FQMagazineit : Arte Nft | Ecco perché il ministero della Cultura ha bloccato i musei che vogliono trasformare i capolavori italian… - e_pagliarini : RT @MjSartor: Andate ripescare sul podcast la puntata di inizio luglio di @2024_R24 di @e_pagliarini. David Orban parla in maniera chiariss… - GitanjaliRaut2 : Andate ripescare sul podcast la puntata di inizio luglio di @2024_R24 di @e_pagliarini. David Orban parla in manier… - Kha95918496Mahi : Andate ripescare sul podcast la puntata di inizio luglio di @2024_R24 di @e_pagliarini. David Orban parla in manier… -