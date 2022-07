Arrampicata sportiva | World Games 2022 | Pilz e Lehmann vincono le medaglie primeggiando nel Lead

(Di domenica 17 luglio 2022) Si sono conclusi con ilper quanto riguarda l’. Non sono mancate le emozioni nella terza ed ultima giornata di competizioni, una nuova occasione per assegnaredopo lo Speed ed il Boulder. L’austriaca Jessicaha letteralmente dominato la finale imponendosi in 42+. Secondo posto per la temibile giapponese Natsuki Tani che dopo si è dovuta accontentare del punteggio di 35 dopo aver primeggiato con un ‘Top’ durante le qualificazioni. Terzo posto per la slovena Lana Skysek (34+) davanti alla cilena Ignacia Mellando Quinteros (33) ed alla francese Salome Romain (32+). L’Europa ha fatto scuola anche al maschile con una bellissima finale che ci ha regalato un duello al vertice tra Sasha ...

Dopo il buon successo ottenuto al Campo di atletica leggera di Enna bassa dove in circa un mese ha visto provarla oltre 500 persone, la parete diUisp si trasferisce a Troina. Dallo scorso 16 luglio e sino al 10 agosto si trova presso il Parco Urbano Baden Powel dove tutti i giorni ci sarà personale specializzato per far ......