Anzio | pugile 26enne ucciso in un locale Il padre della vittima accoltella 2 buttafuori davanti al commissariato

fanpage : È stato ucciso questa notte con una coltellata all'addome mentre si trovava sul lungomare di Anzio Chi era il 26enn… - occhio_notizie : ?? Chi è Leonardo Muratovic, il noto pugile assassinato ad #Anzio fuori ad un locale | - infoitinterno : Leonardo Muratovic, pugile 25enne ucciso ad Anzio: è stato accoltellato nella zona dei locali - infoitinterno : Chi era Leonardo Muratovic, il pugile assassinato ad Anzio fuori da un locale - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Leonardo Muratovic, pugile 25enne ucciso ad Anzio: è stato accoltellato nella zona dei locali. L’aggressore è fuggito… -

Sull'episodio indagano il commissariato di polizia die la squadra mobile di Roma. Leonardo Muratovic faceva ilSi chiamava Leonardo Muratovic ed era unil 26enne morto a causa di una coltellata che lo ha raggiunto durante una lite tra i locali di, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio. Sono in corso le indagini da parte del ...Tragedia nella notte ad Anzio, dove un ragazzo di soli 26 anni è stato accoltellato all'addome al di fuori di un locale ...