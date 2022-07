Antonio Medugno avvistato con una ragazza mora a Torino (Foto) (Di domenica 17 luglio 2022) Lui è un tiktoker ed ex gieffino della sesta edizione che sta trascorrendo dei giorni a Torino, proprio in città è stato sorpreso in giro con una ragazza mora É entrato in corsa al Gf Vip 6 ma del tiktoker si conosce poco sulla sua vita sentimentale. Stiamo parlando di Antonio Medugno, ex concorrente dell’edizione 6 del Grande Fratello Vip. Di lui e della sua vita sentimentale sappiamo, ad esempio, che ha avuto un flirt di recente con la bella Clarissa Selassié poco prima di varcare la porta rossa del reality Mediaset. Flirt che però è svanito nel nulla durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Antonio Medugno è il maggiore di tre fratelli: ha una sorellina più piccola e un fratello con il quale si toglie 3 anni. Medugno vive nella sua ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 luglio 2022) Lui è un tiktoker ed ex gieffino della sesta edizione che sta trascorrendo dei giorni a, proprio in città è stato sorpreso in giro con unaÉ entrato in corsa al Gf Vip 6 ma del tiktoker si conosce poco sulla sua vita sentimentale. Stiamo parlando di, ex concorrente dell’edizione 6 del Grande Fratello Vip. Di lui e della sua vita sentimentale sappiamo, ad esempio, che ha avuto un flirt di recente con la bella Clarissa Selassié poco prima di varcare la porta rossa del reality Mediaset. Flirt che però è svanito nel nulla durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà.è il maggiore di tre fratelli: ha una sorellina più piccola e un fratello con il quale si toglie 3 anni.vive nella sua ...

