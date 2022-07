Antico Tiro a Volo | impresa Wurth | dalle qualificazioni al trofeo

Pubblicità

matmosciatti11 : Dalle qualificazioni al trofeo, impresa Wurth all’Antico Tiro a Volo: “Feeling speciale con l’Italia” ?? Il comunic… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: ATV Tennis Open, Paquet pigliatutto: “Grazie ai punti della finale giocherò gli US Open”. Sarà sfida a Wurth ?? @ChloePa… - zazoomblog : Antico Tiro a Volo: la finale è Paquet-Wurth - #Antico #Volo: #finale #Paquet-Wurth - matmosciatti11 : ATV Tennis Open, Paquet pigliatutto: “Grazie ai punti della finale giocherò gli US Open”. Sarà sfida a Wurth ??… - zampolex : @GGerardh @Riccardo_Tim È stata avvistata al 'Circolo Antico Tiro a Volo' La 'pescivendola' -

È Tara Wurth la campionessa della 12ª edizione dell' ATV Tennis Open . Sul Centrale del Circoloa Volo di Roma la croata (partita dalle qualificazioni) ha battuto in finale la francese Chloe Paquet con il punteggio di 6 - 3 6 - 4 in un'ora e tredici minuti di gioco. Esulta Wurth " ...Chloe Paquet e Tara Wurth sono le finaliste della 12ª edizione dell' ATV Tennis Open , torneo ITF $60.000+H del Circoloa Volo di Roma. In semifinale la francese si è abbattuta sulla cipriota Raluka Serban con un doppio 6 - 2, mentre la croata Tara Wurth ha eliminato la russa Diana Shnaider con lo score di ...È Tara Wurth la campionessa della 12ª edizione dell’ ATV Tennis Open. Sul Centrale del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma la croata (partita dalle qualificazioni) ha battuto in finale la francese Chlo ...Di Giuseppe qualificata Stanca e soddisfatta l'atleta capitolina al termine della sfida: È stato un match molto complicato, sono molto contenta di averla spuntata al match tie - break decisivo. Tra l' ...