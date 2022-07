Anticipazioni Un Altro Domani, Puntata Finale: Carmen Toglie La Vita A Victor! (Di domenica 17 luglio 2022) Anticipazioni Un Altro Domani, Puntata Finale: Carmen scopre la verità su quanto successo a sua madre e vuole vendicarsi di Patricia, ma finisce con il Togliere la Vita a Victor inavvertitamente… Un Altro Domani è iniziato da un po’ durante i pomeriggi di Canale 5. Manca ancora diverso tempo al gran Finale della soap, che si concluderà definitivamente con un’unica stagione. Nel corso delle ultime puntate di Un Altro Domani, tutte le vicende principali si concluderanno e, in maniera tragica, avrà fine anche l’infelice matrimonio tra Carmen e Victor, che è avvenuto per obbligo delle rispettive famiglie. Ecco che cosa succederà durante il ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 17 luglio 2022)Unscopre la verità su quanto successo a sua madre e vuole vendicarsi di Patricia, ma finisce con ilre laa Victor inavvertitamente… Unè iniziato da un po’ durante i pomeriggi di Canale 5. Manca ancora diverso tempo al grandella soap, che si concluderà definitivamente con un’unica stagione. Nel corso delle ultime puntate di Un, tutte le vicende principali si concluderanno e, in maniera tragica, avrà fine anche l’infelice matrimonio trae Victor, che è avvenuto per obbligo delle rispettive famiglie. Ecco che cosa succederà durante il ...

Pubblicità

cannibal_kid : RT @mtvitalia: Da quando abbiamo visto #RyanGosling nei panni di Ken non riusciamo a pensare ad altro e ora l’attore ci regala qualche anti… - mtvitalia : Da quando abbiamo visto #RyanGosling nei panni di Ken non riusciamo a pensare ad altro e ora l’attore ci regala qua… - redazionetvsoap : Sempre più rivali in amore... #unaltrodomani #anticipazioni - zazoomblog : Un altro domani anticipazioni: il piano di Carmen - #altro #domani #anticipazioni: #piano - futtradingita : Un altro anno all'insegna dell'ipocrisia, dove la maggior parte di quelli che si lamentano, nel segreto delle loro… -