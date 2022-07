Ante Vukusic | meteora del calcio italiano

(Di domenica 17 luglio 2022) Di semplici comparse, nel, ce ne sono state t. Per l’occasione ci soffermiamo su, attacccroato che in Italia ha giocato con il Pescara e con il Messina, senza riuscire a lasciare il segno. Tra Serie B e Serie C, il calciatore classe ’91 è stato uno delle tmeteore di passaggio. Positive invece alcune sue stagioni all’estero, dimostrando un grande finalizzatore, al servizio dei suoi compagni., le esperienze in Italia Le esperienze italiane sono state intervallate da molte altre avventure, che hanno fatto dell’attacccroato un giramondo, pronto a trovare la giusta dimensione. Giunto al Pescara – appena neopromosso – il 27 Agosto 2012, il calciatore classe ’91 è ...

In uscita Gabriele Morelli, Daniele Sarzi Puttini,e Amara Konate: gli ultimi tre seguiti rispettivamente da Ascoli (di ritorno per poi essere girato in prestito), Sudtirol e Ancona. ...In uscita Gabriele Morelli, Daniele Sarzi Puttini,e Amara Konate: gli ultimi tre seguiti rispettivamente da Ascoli (di ritorno per poi essere girato in prestito), Sudtirol e Ancona. ... Argurio: “Vukusic un grande finalizzatore. Per i croati è il diamante di Sinj”