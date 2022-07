Annamaria d’Eliseo impiccata in garage, fermato il marito: “Non sono stato io” (Di domenica 17 luglio 2022) Le ultime notizie da Lanciano, in provincia di Chieti. Che cosa è successo ad Annamaria d’Eliseo, la donna ritrovata morta nel garage di casa sua? Si indaga per capire che cosa sia accaduto alla 60enne collaboratrice scolastica in una scuola elementare, trovata venerdì esanime con dei cavi elettrici intorno alla gola. Come succede spesso in questi casi, i primi sospetti sono tutti sul marito della donna che in queste ore è stato interrogato ma che continua a dichiararsi innocente: “Il mio assistito ha risposto a tutte le domande, ha smentito di aver ucciso la moglie e ha detto di non averla mai maltrattata“. sono le parole dell’avvocato Claudio Nardone, legale del marito della donna trovata morta in una rimessa-garage vicino ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 luglio 2022) Le ultime notizie da Lanciano, in provincia di Chieti. Che cosa è successo ad, la donna ritrovata morta neldi casa sua? Si indaga per capire che cosa sia accaduto alla 60enne collaboratrice scolastica in una scuola elementare, trovata venerdì esanime con dei cavi elettrici intorno alla gola. Come succede spesso in questi casi, i primi sospettitutti suldella donna che in queste ore èinterrogato ma che continua a dichiararsi innocente: “Il mio assistito ha risposto a tutte le domande, ha smentito di aver ucciso la moglie e ha detto di non averla mai maltrattata“.le parole dell’avvocato Claudio Nardone, legale deldella donna trovata morta in una rimessa-vicino ...

