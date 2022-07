Anna | com’è nata Gasolina e come ha convinto Brenda Asnicar a partecipare al video

Leggi su biccy

(Di domenica 17 luglio 2022)questa estate ci sta facendo ballare sulle note di, il suo ultimo singolo che hasample l’inno delle Las Divinas de Il Mondo Di Patty. Intervistata da Esse Magazine per TikTok,ha confessato di aver creatoin dieci minuti celebrando quel che è stata la sua infanzia. “Avevo sentito Suavemente di Soolking e ho detto: “Ma anche io voglio riprendere una cosa spagnola classica, però voglio che ci sia qualcosa che è legato alle mie coetanee”, sempre sul discorso di restare piano piano, terra a terra con chi mi segue. Te lo giuro, è stato un flash, non mi ci sono nemmeno messa a pensare. Ero a letto, con la mia sigaretta in bocca e faccio: “Aspetta un attimo, Las Divinas!“. Ho cominciato a cercare se qualcuno avesse riutilizzato il sample e nessuno aveva fatto niente. Quindi ...