Ancora Italia, il partito italiano che appoggia Vladimir Putin, che abbraccia il complottismo e il mondo No Vax (Di domenica 17 luglio 2022) «Riconosciamo alla Russia e a Putin l’unico vero e concreto ostacolo all’instaurazione di questo Nuovo Ordine Mondiale a trazione americana». Partono gli applausi. Queste sono le parole del membro della direzione nazionale di Ancora Italia, Nicola Tedesco, nel corso del congresso nazionale presso il Teatro Palapartenope di Napoli. Il partito fondato da Francesco Toscano, già co-fondatore in passato con Diego Fusaro di Vox Italia, ha raccolto nel tempo l’adesione di diversi personaggi seguiti dal mondo della disinformazione e del complottismo Italiano, come l’eurodeputata ex Lega Francesca Donato e la senatrice ex M5s Laura Granato, formalizzando nella due giorni napoletana l’appoggio alla Russia di Vladimir Putin. ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) «Riconosciamo alla Russia e al’unico vero e concreto ostacolo all’instaurazione di questo Nuovo Ordine Mondiale a trazione americana». Partono gli applausi. Queste sono le parole del membro della direzione nazionale di, Nicola Tedesco, nel corso del congresso nazionale presso il Teatro Palapartenope di Napoli. Ilfondato da Francesco Toscano, già co-fondatore in passato con Diego Fusaro di Vox, ha raccolto nel tempo l’adesione di diversi personaggi seguiti daldella disinformazione e delno, come l’eurodeputata ex Lega Francesca Donato e la senatrice ex M5s Laura Granato, formalizzando nella due giorni napoletana l’appoggio alla Russia di. ...

Pubblicità

ItaliaViva : Italia Viva non si rassegna al disastro grillino e vuole #Draghi ancora a Palazzo Chigi. Per questo vogliamo raggiu… - Ettore_Rosato : L’Italia ha ancora bisogno della guida capace e autorevole di Mario #Draghi. Grazie alle 70000 italiane e italian… - SkyTG24 : Crisi governo, Financial Times: 'Italia ha ancora bisogno di Draghi' - pierocci_politc : RT @ilruttosovrano: Non si sa ancora se a breve inizierà la campagna elettorale, ma i leccaculo di Lega e Fratelli d’Italia si portano avan… - BBWIN1 : RT @vanabeau: Ma dopo che Bruxelles ha praticamente affermato che i 200 miliardi per l'Italia sono stati elargiti solo avendo come garanzia… -