Amichevoli estive 2022: l’Arsenal batte l’Everton, successo anche per il Chelsea contro il Club America (Di domenica 17 luglio 2022) Il Chelsea e l’Arsenal vincono in America le loro Amichevoli, rispettivamente contro Club America ed Everton. I Gunners hanno sconfitto l’Everton per 2-0, grazie alle reti di Gabriel Jesus al 33? e di Bukayo Saka al 36?. Il nuovo acquisto dei londinesi, Gabriel Jesus, si è messo quindi subito in mostra, per la soddisfazione del tecnico Arteta che dichiara a fine match: “Jesus mette una pressione costante sulle difese avversarie. È una vera minaccia e questo è ciò di cui abbiamo bisogno. È molto versatile, ma vogliamo utilizzarlo nella posizione da numero nove”. Ottimo inizio di tour Americano anche per il Chelsea, che batte 2-1 il Club America. In ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Ilvincono inle loro, rispettivamenteed Everton. I Gunners hanno sconfittoper 2-0, grazie alle reti di Gabriel Jesus al 33? e di Bukayo Saka al 36?. Il nuovo acquisto dei londinesi, Gabriel Jesus, si è messo quindi subito in mostra, per la soddisfazione del tecnico Arteta che dichiara a fine match: “Jesus mette una pressione costante sulle difese avversarie. È una vera minaccia e questo è ciò di cui abbiamo bisogno. È molto versatile, ma vogliamo utilizzarlo nella posizione da numero nove”. Ottimo inizio di tournoper il, che2-1 il. In ...

