Amedeo di Savoia-Aosta | il destino di un eroe

(Di domenica 17 luglio 2022) Il suo nome si incontra in tante vie e piazze italiane, e adesso che un liceo di Pistoia se ne vuole disfare seguendo la cancel-culture, vale la pena ricordare alcune sue gesta. Soprattutto quella finale, la battaglia dell’Amba Alagi, che lo portò a una fine tragica. Quando il re Vittorio Emanuele III e la regina Elena apparvero nell’atrio del loro palazzo per raccogliere l’omaggio degli ospiti, una voce - non del tutto trattenuta nel tono - ammiccò alla presenza di «Curtatone e Montanara». Incurante del grado di parentela,di- ramo- citando una sfortunata battaglia della Prima guerra d’Indipendenza (1848) ammiccò alle gambette mignon del sovrano che, nonostante gli stivali inglesi cuciti sopra un tacco di 11 centimetri, restava sotto la soglia di una statura normale. Lei, invece, mostrava il fisico prestante e ...