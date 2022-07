Amanda Lear era un uomo? Le rivelazioni | “Si chiamava Peki D’Oslo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 luglio 2022)è nata? L’ha raccontata Patrizia De Blanck supportata da Simona Izzo nel salotto della D’Urso “è nata, perché non lo sapevi Barbara? Ha per caso smentito? Non ha smentito perché ovviamente non si è affatto offesa né risentita. Noi abbiamo parlato di questo. Non è una sciocchezza, è un miracolo della natura. Non mi aspettavo che mi chiedessi questo perché ero convinta che tu lo sapessi.non ha mai fatto un outing, ma non ha mai neanche smentito perché è una donna intelligente e sa che fra il vero ed il verosimile è importante lasciare un punto interrogativo”. Di diverso parere è Roberto Alessi che invece crede chesia sempre stata una donna, ma la voce sulla sua presunta sessualità l’ha messa in giro ...