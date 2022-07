Allenatore solo se si è giocato in Serie A o B, la critica di Sacchi: «Situazione ridicola» (Di domenica 17 luglio 2022) L’ex Allenatore italiano Sacchi ha criticato la regola che per accedere al supercorso per allenatori a Coverciano bisogna aver giocato in Serie A o B Arrigo Sacchi, storico ex Allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha criticato duramente la regola che c’è in Italia per cui, per ottenere il patentino da Allenatore di Prima Categoria Uefa Pro, bisogna aver giocato un certo numero di partite in Serie A, B o in Nazionale. Sacchi SENZA TESSERINO – «Lo so, e questa è una Situazione ridicola, oltre che ingiusta. Non capisco: ma per essere un bravo fantino devo essere stato un cavallo? Qual è il criterio? Io avrò fatto onore al ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) L’exitalianohato la regola che per accedere al supercorso per allenatori a Coverciano bisogna averinA o B Arrigo, storico exitaliano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport hato duramente la regola che c’è in Italia per cui, per ottenere il patentino dadi Prima Categoria Uefa Pro, bisogna averun certo numero di partite inA, B o in Nazionale.SENZA TESSERINO – «Lo so, e questa è una, oltre che ingiusta. Non capisco: ma per essere un bravo fantino devo essere stato un cavallo? Qual è il criterio? Io avrò fatto onore al ...

