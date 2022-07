Alex Belli presenta il suo nuovo brano: nel video clip anche Soleil Sorge? (Di domenica 17 luglio 2022) Era nell’aria da diversi mesi e ora è finalmente ufficiale il nuovo progetto di Alex Belli. Dopo averlo visto sui set di recitazione e al GF Vip, dove ha portato avanti un’intera edizione, ora l’attore si è cimentato nel canto. Amore Libero è il suo nuovo brano musicale dal ritmo coinvolgente e un testo che ha molto a che vedere con l’esperienza nel reality. In queste ore, Alex sta realizzando anche il video clip e qualcuno ipotizza che ci sarà Soleil Sorge con lui e la partner. Amici 22, il ritorno di Nunzio Stancampiano: nuovo ruolo per lui Maria De Filippi vorrebbe fortemente il ballerino di latino ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 luglio 2022) Era nell’aria da diversi mesi e ora è finalmente ufficiale ilprogetto di. Dopo averlo visto sui set di recitazione e al GF Vip, dove ha portato avanti un’intera edizione, ora l’attore si è cimentato nel canto. Amore Libero è il suomusicale dal ritmo coinvolgente e un testo che ha molto a che vedere con l’esperienza nel reality. In queste ore,sta realizzandoile qualcuno ipotizza che ci saràcon lui e la partner. Amici 22, il ritorno di Nunzio Stancampiano:ruolo per lui Maria De Filippi vorrebbe fortemente il ballerino di latino ...

