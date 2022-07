Alessandro Orsini ospite del Giffoni Film Festival | è polemica sui social Organizzatori | “Qui tutti liberi di esprimere proprie opinioni”

(Di domenica 17 luglio 2022) Èper la partecipazione aldi, docente di sociologia del terrorismo alla Luiss. Ad annunciare l’invito è stata la stessa pagina Twitter della kermesse per bambini e ragazzi che ha fatto sapere cheincontrerà la sezione IMPACT! delil 27 luglio “a cui siamo sicuri regalerà delle nozioni molto interessanti”. Immediata la reazione del popoloche ha scatenato una bufera di commenti, perlopiù negativi, sotto al post. “Vergognatevi”, hanno scritto in molti, sottolineando le posizioni in controtendenza dirispetto alla guerra in Ucraina. “Ma un po’ di vergogna? chiamate Lavrov direttamente. Attendiamo ancora di capire perché Eni gli finanziava ...

