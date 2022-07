Alessandra Amoroso non ha mantenuto la promessa? Lei sbotta: “Basta odio verso di me” (Di domenica 17 luglio 2022) Solo qualche giorno fa, Alessandra Amoroso è finita al centro della polemica per il mancato autografo ad una fan. A far ancora più discutere è stata la sua spiegazione, la quale ha sollevato un mare di aspre critiche. In questi giorni, la cantante ha tenuto il maxi-concerto a Milano, San Siro, e gli utenti social non hanno perso tempo a ricordarle l’episodio tanto contestato, questa volta tirando in ballo quella che sarebbe stata interpretata come una promessa da parte sua. Amici 22, il ritorno di Nunzio Stancampiano: nuovo ruolo per lui Maria De Filippi vorrebbe fortemente il ballerino di latino americano nel suo cast e starebbe preparando un ruolo per lui Alessandra Amoroso: la ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 luglio 2022) Solo qualche giorno fa,è finita al centro della polemica per il mancato autografo ad una fan. A far ancora più discutere è stata la sua spiegazione, la quale ha sollevato un mare di aspre critiche. In questi giorni, la cantante ha tenuto il maxi-concerto a Milano, San Siro, e gli utenti social non hanno perso tempo a ricordarle l’epistanto contestato, questa volta tirando in ballo quella che sarebbe stata interpretata come unada parte sua. Amici 22, il ritorno di Nunzio Stancampiano: nuovo ruolo per lui Maria De Filippi vorrebbe fortemente il ballerino di latino americano nel suo cast e starebbe preparando un ruolo per lui: la ...

Pubblicità

AmorosoOF : Tutto Accade Tour ? Biglietti disponibili qui ?? - trash_italiano : Alessandra Amoroso risponde alle critiche ricevute dopo che su TikTok sono apparsi altri video che hanno fatto disc… - AmorosoOF : Per continuare a vivere, se vi va, questa maledetta felicità! Tutto Accade Tour ?? - Naty63501852 : RT @comelezanzare: alessandra amoroso tu sei per pochi?? - vincenzo_mia : RT @inrosacipria: State criticando Alessandra Amoroso da giorni perché in questo momento vi porta like facili, io rifletterei un attimo su… -