Alcol, prime sanzioni e pattuglie dedicate a Genova. Proteste nella movida: “Punizione eccessiva” (Di domenica 17 luglio 2022) Divieto di consumo fuori dai locali, resta la linea soft ma scattano 5 multe Gambino: ora servizi mirati. I ragazzi nei vicoli: ci rimette anche chi non sgarra Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 17 luglio 2022) Divieto di consumo fuori dai locali, resta la linea soft ma scattano 5 multe Gambino: ora servizi mirati. I ragazzi nei vicoli: ci rimette anche chi non sgarra

