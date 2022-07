Albo d’oro Europa League: Siviglia senza rivali (Di domenica 17 luglio 2022) Seconda per importanza dopo la “coppa dalle grandi orecchie”, ecco l‘Albo d’oro Europa League, con la classifica ben delineata. Il Siviglia è primo a quota 6, a 3 seguono Inter, Juventus, Atletico Madrid e Liverpool. Le italiane non vincono però da diversi anni, a differenza dei Colchoneros che hanno vinto tre coppe in dodici anni. Il predominio spagnolo, proprio come in Champions, è evidente e mette in mostra la grande mentalità dei club iberici. Classifica Albo d’oro Europa League L’ultima edizione è stata vinta, a gran sorpresa, dall’Eintracht Francoforte, a quota due. Dopo 42 anni, così, il club tedesco ha rialzato al cielo la coppa, conquistandosi il diritto di giocarsi la finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid. A ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 17 luglio 2022) Seconda per importanza dopo la “coppa dalle grandi orecchie”, ecco l‘, con la classifica ben delineata. Ilè primo a quota 6, a 3 seguono Inter, Juventus, Atletico Madrid e Liverpool. Le italiane non vincono però da diversi anni, a differenza dei Colchoneros che hanno vinto tre coppe in dodici anni. Il predominio spagnolo, proprio come in Champions, è evidente e mette in mostra la grande mentalità dei club iberici. ClassificaL’ultima edizione è stata vinta, a gran sorpresa, dall’Eintracht Francoforte, a quota due. Dopo 42 anni, così, il club tedesco ha rialzato al cielo la coppa, conquistandosi il diritto di giocarsi la finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid. A ...

