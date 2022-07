Al via il "bonus benzina" da 200 euro, vale anche per le auto elettriche - Ecco i requisiti e come ottenerlo (Di domenica 17 luglio 2022) Possono concederlo i datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti, senza la presentazione di alcuna domanda. Valido fino al 31 dicembre, va conteggiato separatamente rispetto ad altri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 luglio 2022) Possono concederlo i datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti, senza la presentazione di alcuna domanda. Valido fino al 31 dicembre, va conteggiato separatamente rispetto ad altri ...

Pubblicità

petergomezblog : Spagna, Tasse alle banche, treni gratis, bonus studenti: “Distribuire in modo equo l’effetto della crisi”. Sànchez… - Carlino_Ferrara : Ripartono i bonus libri e cancelleria Al via le domande da questo lunedì - torinoggi : Via libera al bonus benzina contro il caro carburante; come funziona - lavocedigenova : Via libera al bonus benzina contro il caro carburante, ecco come funziona - lavocediasti : Via libera al bonus benzina contro il caro carburante, ecco come funziona -