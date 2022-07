Aeroporti di Pisa e Firenze | sciopero | 50 voli saltati - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

qn_lanazione : #Aeroporti di #Pisa e #Firenze, sciopero: 50 voli saltati - venti4ore : Aeroporti di Pisa e Firenze, sciopero 50 voli saltati - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Aeroporti, domenica di sciopero e presidi - muoversintoscan : RT @qn_lanazione: Scioperi, domenica da incubo negli aeroporti. Già tanti voli cancellati La situazione a #Firenze e #Pisa @muoversintosca… - qn_lanazione : Scioperi, domenica da incubo negli aeroporti. Già tanti voli cancellati La situazione a #Firenze e #Pisa… -

Firenze Peretola sciopero dei lavoratori aeroportuali. Voli cancellati, disagi passeggeri Sciopero di quattro ore, dalle 14 alle 18, per i lavoratori deglidie Firenze , con i sindacati in presidio davanti ai due scali per una mobilitazione indetta da Filt - Cgil, UilTrasporti, Usb, Ugl in supporto dell'astensione dal lavoro proclamata a ......ancora una volta il totale silenzio e la latitanza della parte pubblica nel CdA di Toscanache nulla hanno detto e fatto a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici. I Comuni die ...Sindacati in presidio davanti ai due scali per una mobilitazione indetta da Filt-Cgil, UilTrasporti, Usb, Ugl in supporto dell'astensione dal lavoro proclamata a livello nazionale ...questa mattina è apparsa solo la cancellazione del volo per Olbia, per motivi non inerenti allo sciopero. Nella fascia oraria interessata dalle agitazioni sindacali sono stati quindi sospesi tutti i d ...