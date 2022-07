Aereo cargo ucraino con 11 tonnellate di armi precipita in Grecia Allarme del governo per le sostanze chimiche | “Non uscite di casa” Morte le 8 persone a bordo

Pubblicità

Nessun sopravvissuto. Morte le 8 persone a bordo dell'che si è schiantato ieri sera nel nord della Grecia: il velivolo, un quadrimotore Antonov An - 12 di una compagnia ucraina, trasportava circa 11 tonnellate di "materiali pericolosi", ...Morti gli otto ucraini che erano a bordo. Estremamente difficile per le squadre di soccorso avvicinarsi ai resti dell', il carico è considerato "pericoloso". Da Atene, 14 tecnici per analizzare "una strana sostanza ...Tragedia aerea in Grecia. Nessuna delle 8 persone che erano a bordo del cargo Antonov, partito dalla Serbia e precipitato nel nord della penisola ...Lo schianto del cargo ha scatenato l'incendio delle 11,5 tonnellate di armi presenti a bordo. Nessun superstite, ora si teme per la contaminazione dell'area.