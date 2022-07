Aereo cargo si schianta in Grecia, 8 morti | Fumi tossici, ma non sono stati trovati materiali pericolosi (Di domenica 17 luglio 2022) Il mezzo trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare serbo destinato al ministero della Difesa del Bangladesh. L'appello delle autorità alla popolazione: 'Restate in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 luglio 2022) Il mezzo trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare serbo destinato al ministero della Difesa del Bangladesh. L'appello delle autorità alla popolazione: 'Restate in ...

