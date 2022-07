Aerei, altra giornata di scioperi: rischio caos per lo stop dei controllori di volo | In Europa un agosto da bollino nero (Di domenica 17 luglio 2022) Sono più di cento i voli sospesi: aderiscono all'agitazione anche addetti alla sicurezza e personale di volo per ottenere 'migliori condizioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 luglio 2022) Sono più di cento i voli sospesi: aderiscono all'agitazione anche addetti alla sicurezza e personale diper ottenere 'migliori condizioni di ...

Pubblicità

zazoomblog : Aerei il 17 luglio altra giornata di scioperi: rischio caos per lo stop dei controllori di volo - In Europa un agos… - mfoolsjam : @ju_and_the_cats @JediPerLItalia E allora inventi un'altra balla e poi un'altra ancora e poi ancora. Finito gli aer… - AlessiaAlesia : Ma se prendiamo la penalità per colpa di Babu... possiamo vendicarci con, che so aerei che lanciano bombe di zucche… - delicatehar : ho fatto solo tre date all’estero e ho capito quanto è stancante prendere aerei e andare da una parte all’altra, e… - Esagerataxxx : @Soleil_SeiUnica No ma io è per le mie ferie ad agosto che ho sbagliato gli aerei perché ero convinta che il posto… -