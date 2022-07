(Di domenica 17 luglio 2022) Ieri sera, in piazzetta a Dimaro, si è tenuta laufficiale della squadra del Napoli. La squadra non è stata accolta dai tifosi nel migliore dei modi, ci sono stati molti fischi, in quanto i tifosi non sono soddisfatti del mercato della società partenopea. Tutta la tifoseria è delusa dalle partenze degli uomini chiave: L'articolo

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Repubblica – ADL assente alla presentazione della squadra, c’è un motivo dietro la scelta - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - ADL assente alla presentazione della squadra, c'è un motivo dietro la scelta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - ADL assente alla presentazione della squadra, c'è un motivo dietro la scelta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - ADL assente alla presentazione della squadra, c'è un motivo dietro la scelta - napolimagazine : REPUBBLICA - ADL assente alla presentazione della squadra, c'è un motivo dietro la scelta -

Napoli Magazine

... ma prima di farlo mi preme dichiarare, da modesto ed umile tifoso, che, spesso non mi fa ...e deleterio nepotismo) e comunicativo personale (quando dovrebbe parlare e farsi sentire èe ...Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino ha rivelato i motivi legati all'assenza di Luciano Spalletti in conferenza stampa: Alvino sull'assenza in conferenza stampa di Spalletti CalcioNapoli24.it è stato ... REPUBBLICA - ADL assente alla presentazione della squadra, c'è un motivo dietro la scelta Ieri sera, in piazzetta a Dimaro, si è tenuta la presentazione ufficiale della squadra del Napoli. La squadra non è stata accolta dai tifosi nel migliore ...Ieri sera, in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, è stata presentata ufficialmente la squadra del Napoli, che si trova in Trentino per l'annuale ritiro ...