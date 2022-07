"Adesso vi dico tutto...": Berrettini vuota il sacco sul suo ritiro per il tampone maledetto (Di domenica 17 luglio 2022) Matteo Berrettini Adesso racconta alla Gazzetta dello Sport tutto quello che è successo davvero a Wimbledon. Il campione ora rivela come sono andate le cose in quel maledetto giorno che gli è costato il ritiro dalla competizione: “È stato assurdo, anche perché il mio team cercava di non sembrare troppo triste, mi dicevano ‘vabbè..'. Io me ne stavo isolato nella mia stanza, sperando di essere negativo in tempo per il martedì, quando avrei giocato… A un certo punto abbiamo pensato di essere su Scherzi a parte, o che ci fosse qualcuno o qualcosa che ci stesse maledicendo. Alla fine però, ho cercato di guardare il lato positivo. Nonostante la tristezza e la delusione, arrivavo da due settimane in cui non avrei potuto chiedere di meglio. Tornato dopo l'operazione alla mano sono riuscito a vincere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Matteoracconta alla Gazzetta dello Sportquello che è successo davvero a Wimbledon. Il campione ora rivela come sono andate le cose in quelgiorno che gli è costato ildalla competizione: “È stato assurdo, anche perché il mio team cercava di non sembrare troppo triste, mi dicevano ‘vabbè..'. Io me ne stavo isolato nella mia stanza, sperando di essere negativo in tempo per il martedì, quando avrei giocato… A un certo punto abbiamo pensato di essere su Scherzi a parte, o che ci fosse qualcuno o qualcosa che ci stesse maledicendo. Alla fine però, ho cercato di guardare il lato positivo. Nonostante la tristezza e la delusione, arrivavo da due settimane in cui non avrei potuto chiedere di meglio. Tornato dopo l'operazione alla mano sono riuscito a vincere ...

