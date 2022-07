Acquisti del Real Madrid | Cosa la Real Sociedad pagherà al Real Madrid per Kubo (Di domenica 17 luglio 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 17/07/2022 alle 18:57 est La squadra ‘txuri urdin’ rileverà il 50% dei diritti del calciatore, che firmerà un contratto fino al 2027 La Real pagherà 6,5 milioni di euro per il giocatore giapponese, arrivato a giugno 2019 ma senza posto al Bernabéu Il futuro di Takefusa Kubo non passa dal Real Madrid. Il calciatore giapponese, arrivato a giugno 2019, non ha mai avuto occasione nella squadra bianconera e dopo una serie di incarichi senza molto successo sarà infine ceduto alla Real Sociedad. Tuttavia, a Concha Espina Il 50% dei diritti del ... Leggi su justcalcio (Di domenica 17 luglio 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 17/07/2022 alle 18:57 est La squadra ‘txuri urdin’ rileverà il 50% dei diritti del calciatore, che firmerà un contratto fino al 2027 La6,5 milioni di euro per il giocatore giapponese, arrivato a giugno 2019 ma senza posto al Bernabéu Il futuro di Takefusanon passa dal. Il calciatore giapponese, arrivato a giugno 2019, non ha mai avuto occasione nella squadra bianconera e dopo una serie di incarichi senza molto successo sarà infine ceduto alla. Tuttavia, a Concha Espina Il 50% dei diritti del ...

