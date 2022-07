A VinoVip Cortina 50 aziende e 176 etichette | nuove competenze al centro

(Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'edizione numero 13 consolida il ruolo diquale summit di riferimento per il mondo del vino italiano. L'appuntamento biennale organizzato dalla rivista 'Civiltà del bere', che si è svolto il 10 e l'11 luglio ad'Ampezzo, si conferma un luogo dove esperti e professionisti si scambiano visioni e strategie per delineare assieme il futuro del settore vitivinicolo. La due giorni si è conclusa con il tradizionale 'Grand Tasting': nella club house del Golf Club di, 500 persone hanno potuto degustare 176 vini e distillati dei 59 produttori protagonisti. Un'edizione che segna i 25 anni dalla nascita dinel 1997 e che giunge dopo un triennio complicato e di grandi cambiamenti. "Dopo tre anni torna l'evento più iconico di 'Civiltà del bere', un appuntamento ...

... ha ricevuto il Premio 'Pino Khail 2022', assegnato da 'Civilta' del bere' durante la manifestazione '' organizzata in questi giorni dalla rivista del vino ad'Ampezzo (Belluno)...(Adnkronos) - L'edizione numero 13 consolida il ruolo di VinoVip quale summit di riferimento per il mondo del vino italiano. L'appuntamento biennale organizzato dalla rivista 'Civiltà del bere', che s ...Si è chiusa con successo la tredicesima edizione della due giorni dedicata a professionisti e appassionati del settore che hanno potuto incontrare 59 aziende leader. Appuntamento a Forte dei Marmi nel ...