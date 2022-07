A Teheran il vertice che cambia tutto I dossier sul tavolo

(Di domenica 17 luglio 2022) L’incontro didi martedì 19 luglio si svolgerà (formalmente) nell’ambito del conflitto in Siria, ma gli argomenti trattati a latere saranno diversi, e tutti di grande importanza. L’Iran, impegnato nelle negoziazioni “sul nucleare” con gli Stati Uniti, si era premunito di dare alla comunità internazionale importanti segnali nell’ottenere lo spostamento della sede delle negoziazioni dall’Austria al Qatar, ed ancor più nel chiedere l’associazione ai Brics, dei quali la “R” è la Federazione Russa. Questa in Siria opera in opposizione alla Turchia ed insieme all’Iran, col quale condivide ora lo status di Paese sotto sanzioni. Le tre parti vivono giorni cruciali: occorre fare un punto di situazione per comprendere cosa aspettarci martedì. La Turchia, maestra nel giocare su più tavoli, deve difendere i suoi interessi vitali nei settentrioni siriano ed iracheno, ...

