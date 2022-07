5 stilisti che stanno ridefinendo il menswear (Di domenica 17 luglio 2022) Nella sua prima sfilata per il super marchio fiorentino Gucci nell’inverno 2015, Alessandro Michele mandò in passerella un esercito di uomini flessuosi drappeggiati in bluse con il fiocco, top fatti di pizzo vintage e camicie con collo smerlato degne delle londinesi altolocate. Non era abbigliamento maschile così come lo conoscevamo, ma è stato il momento in cui siamo stati testimoni di dove poteva andare. Un luogo in cui non si applicavano le vecchie regole. Dove il genere era fluido. Dove l’abbigliamento maschile era uno spazio completamente aperto, colmo di creatività e pensiero progressista. Da allora, i confini della moda maschile si sono allentati. Da allora marchi minori hanno poi esplorato l’assenza di genere e si è imposta una modalità di rottura delle regole, grazie allo stile esuberante di star maschili vestite in modo favoloso (vedere Harry Styles e A$AP Rocky) e ... Leggi su gqitalia (Di domenica 17 luglio 2022) Nella sua prima sfilata per il super marchio fiorentino Gucci nell’inverno 2015, Alessandro Michele mandò in passerella un esercito di uomini flessuosi drappeggiati in bluse con il fiocco, top fatti di pizzo vintage e camicie con collo smerlato degne delle londinesi altolocate. Non era abbigliamento maschile così come lo conoscevamo, ma è stato il momento in cui siamo stati testimoni di dove poteva andare. Un luogo in cui non si applicavano le vecchie regole. Dove il genere era fluido. Dove l’abbigliamento maschile era uno spazio completamente aperto, colmo di creatività e pensiero progressista. Da allora, i confini della moda maschile si sono allentati. Da allora marchi minori hanno poi esplorato l’assenza di genere e si è imposta una modalità di rottura delle regole, grazie allo stile esuberante di star maschili vestite in modo favoloso (vedere Harry Styles e A$AP Rocky) e ...

