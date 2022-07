WWE | Diverse donne del roster frustrate per il loro utilizzo durante gli ultimi mesi

(Di sabato 16 luglio 2022)wrestler della WWE si sono sentiteper ilquesta primavera. Negliabbiamo visto un maggior numero diin Smackdown, cosa che molte delle wrestler avevano richiesto da tempo. Fightful ha raccontato oggi cheragazze -infatti- eranoper ilneiscorsi ed in particolare in primavera. Non si trattava solo delle wrestler meno in vista ma di un sentimento collettivo che andava dalla parte inferiore della card fino alla parte superiore. La situazione sembra migliorata adesso ma pare che ci fosse un diffuso malcontento. Alcune ragazze non avrebbero confessato queste preoccupazioni con i piani alti dato ...

