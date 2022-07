WWE: Annunciato l’arrivo di Maxxine, la sorella di Max Dupri (Di sabato 16 luglio 2022) La Maximum Male Models si prepara ad accogliere un nuovo membro, questa volta al femminile. Si tratta niente di meno che della sorella di Max Dupri, Maxxine. L’agenzia di fotomodelli non è apparsa nell’episodio di SmackDown di ieri notte, tuttavia sono giunte importanti novità sul futuro del gruppo. Per la puntata di settimana prossima è stata annunciata una nuova sfilata in cui sarà presentata la collezione “moda mare” 2022, ma soprattutto verrà presentata la sorella di Max Dupri. Speculazioni su chi interpreterà Maxxine Per il prossimo episodio di SmackDown è stato Annunciato l’arrivo di Maxxine, la sorella di Max Dupri. La Maximum Male Models si appresta ad accogliere dunque un nuovo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 16 luglio 2022) La Maximum Male Models si prepara ad accogliere un nuovo membro, questa volta al femminile. Si tratta niente di meno che delladi Max. L’agenzia di fotomodelli non è apparsa nell’episodio di SmackDown di ieri notte, tuttavia sono giunte importanti novità sul futuro del gruppo. Per la puntata di settimana prossima è stata annunciata una nuova sfilata in cui sarà presentata la collezione “moda mare” 2022, ma soprattutto verrà presentata ladi Max. Speculazioni su chi interpreteràPer il prossimo episodio di SmackDown è statodi, ladi Max. La Maximum Male Models si appresta ad accogliere dunque un nuovo ...

