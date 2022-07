Woody Harrelson protagonista del film Sailing | musical del creatore di Rock of Ages Chris D' Arienzo

Pubblicità

Everyeye Cinema

potrebbe essere il protagonista di Sailing , un film di genere musical che verrà prodotto da Lionsgate e diretto da Chris D'Arienzo . Il progetto vedrà coinvolto anche Jeremy Plager, ...Codice 999 , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film drammatico, azione, thriller del 2016 di John Hillcoat, con Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck,, ... Champions: fissata la data di uscita del film con Woody Harrelson Il film musical Sailing di Chris D'Arienzo, creatore di Rock of Ages, potrebbe avere come protagonista Woody Harrelson. Woody Harrelson potrebbe essere il protagonista di Sailing, un film di genere mu ...Il successo lo ha ottenuto interpretando Rose in Titanic con Leonardo DiCaprio. Nel cast troviamo: Chiwetel Ejiofor, Woody Harrelson, Roman Reedus e Casey Affleck. La storia di Codice 999 è ambientata ...