Whatsapp, nuova super funzione: tutto grazie all'aggiornamento (Di sabato 16 luglio 2022) Whatsapp, l'app di messaggistica più utilizzata al mondo, continua a introdurre nuove funzioni per accontentare e stupire gli utenti Nelle scorse ore, Whatsapp ha annunciato una nuova funzione, che sbalordirà gli utenti. Di giorno in giorno gli informatici a lavoro sull'app di messaggistica cercano delle novità che possano rendere felici gli utenti. Adesso, tutti coloro che usano Whatsapp potranno reagire ai messaggi con qualsiasi emoji. L'ultimo aggiornamento presente sull'applicazione di messaggistica (via WebSource)Poche settimane fa, è stata introdotta la possibilità di reagire ai messaggi attraverso sei emoji prestabilite. Nelle scorse ore, però, si è paventata l'ipotesi di poter reagire con qualsiasi emoji. Questo aggiornamento lo ha annunciato Mark Zuckemberg, il Ceo di Meta, ...

