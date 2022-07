West Nile, primo morto in Italia per il virus portato dalle zanzare (Di sabato 16 luglio 2022) Il virus West Nile fa la prima vittima in Italia. E un anziano di 83 anni è morto in Veneto, a Piove di Sacco, stroncato da una grave forma di encefalite causata dal virus del Nilo, portato dalle zanzare (più frequentemente dei tipo Culex). Si tratta di un virus endemico che causa un'infezione che decorre senza sintomi ma in alcuni casi può però sviluppare la malattia (West Nile Disease), con sintomi simile a una sindrome influenzale ma che può sfociare in gravi forme neurologiche. Per quanto riguarda la vittima di cui si è avuto notizia oggi, non è chiaro se sia il paziente già segnalato nei giorni scorsi dall'Iss come primo caso in Italia, nel ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Ilfa la prima vittima in. E un anziano di 83 anni èin Veneto, a Piove di Sacco, stroncato da una grave forma di encefalite causata daldel Nilo,(più frequentemente dei tipo Culex). Si tratta di unendemico che causa un'infezione che decorre senza sintomi ma in alcuni casi può però sviluppare la malattia (Disease), con sintomi simile a una sindrome influenzale ma che può sfociare in gravi forme neurologiche. Per quanto riguarda la vittima di cui si è avuto notizia oggi, non è chiaro se sia il paziente già segnalato nei giorni scorsi dall'Iss comecaso in, nel ...

Pubblicità

Corriere : West Nile, a Padova muore un uomo colpito dal virus: era ricoverato con un’encefalite grave - SegirtNews : Morto anziano in Veneto colpito da West Nile - mauro1741 : @Agenzia_Ansa Hanno finito col vaiolo ora il west nile. Ma la smettete di far vivere la gente di paura ? Ormai le n… - telodogratis : Morto anziano in Veneto colpito da West Nile - CarollAlice3 : RT @Agenzia_Ansa: Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovane età,… -