West Ham, la pista Scamacca si raffredda: pronto l’assalto a Broja del Chelsea (Di sabato 16 luglio 2022) Il West Ham vuole rinforzare il reparto offensiva in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore la dirigenza londinese sta iniziando a sondare il terreno per il centravanti albanese del Chelsea Armando Broja, seguito anche dal Napoli, valutato dai Blues almeno 35 milioni di euro. Gli Hammers avrebbero a questo punto abbandonato la pista che portava all’attaccante Gianluca Scamacca puntando tutto sull’attaccante ex Southampton. West Ham: assalto per Broka, si raffredda la pista Scamacca Secondo Sky Sports Uk il West Ham avrebbe già pronta una prima tranche di 25 milioni di sterline, con il tecnico Moyes assolutamente convinto di poter trasformare il classe 2001 in un attaccante impareggiabile. Nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 luglio 2022) IlHam vuole rinforzare il reparto offensiva in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore la dirigenza londinese sta iniziando a sondare il terreno per il centravanti albanese delArmando, seguito anche dal Napoli, valutato dai Blues almeno 35 milioni di euro. Gli Hammers avrebbero a questo punto abbandonato lache portava all’attaccante Gianlucapuntando tutto sull’attaccante ex Southampton.Ham: assalto per Broka, silaSecondo Sky Sports Uk ilHam avrebbe già pronta una prima tranche di 25 milioni di sterline, con il tecnico Moyes assolutamente convinto di poter trasformare il classe 2001 in un attaccante impareggiabile. Nel ...

