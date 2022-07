Vorrei aiutare la mia amica che soffre per amore

Leggi su dilei

(Di sabato 16 luglio 2022) Essere lasciate è un evento molto doloroso: si rimane spiazzate, incredule, ferite. E se a vivere l’abbandono è la nostra best friend noi percepiamo, per empatia, il suo grande dispiacere. Spesso chi viene lasciata non riesce subito a reagire in maniera sana e viene travolta da un mix di tristezza, delusione, solitudine e rabbia. All’improvviso la persona abbandonata sente di non valere niente per l’ex e neanche per sé stessa, una povera sciocca fallita che aveva dedicatoe fiducia e colui che s’è innamorato di un’altra. La situazione è piuttosto complessa ma, come dice una vecchissima canzone di Venditti: “Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, per poter dimenticare tutto il male”. E quindi eccoci qui, le amiche che aiutano a dimenticare il male, solidali, comprensive, rassicuranti. Ma dobbiamo sapere come fare. 1) Offrirle l’ascolto (con discrezione) La ...