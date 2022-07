Volley, Nations League 2022: il Brasile batte in rimonta la Serbia e vola in finale (Di sabato 16 luglio 2022) La prima finalista del torneo femminile della Volley Nations League 2022 è il Brasile. La formazione guidata dal CT Zé Roberto vince per 3-1 (14-25, 25-18, 26-24, 25-19) un match dall’andamento molto altalenante contro la Serbia. Le verde-oro accedono in finale per la seconda volta nelle breve storia di questa competizione. La nazionale serba, allenata da Daniele Santarelli, esce dai blocchi decisamente più pronta, scavando un solco nel punteggio già nelle primissime fasi. Le brasiliane fanno tanta fatica in attacco, aggredite dalla grande efficacia al servizio delle serbe, guidate dall’opposta Ana Bjelica. Alle Campionesse del Mondo basta gestire il finale di set per chiudere sul 25-14. La musica cambia decisamente all’inizio del secondo parziale. La ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) La prima finalista del torneo femminile dellaè il. La formazione guidata dal CT Zé Roberto vince per 3-1 (14-25, 25-18, 26-24, 25-19) un match dall’andamento molto altalenante contro la. Le verde-oro accedono inper la seconda volta nelle breve storia di questa competizione. La nazionale serba, allenata da Daniele Santarelli, esce dai blocchi decisamente più pronta, scavando un solco nel punteggio già nelle primissime fasi. Le brasiliane fanno tanta fatica in attacco, aggredite dalla grande efficacia al servizio delle serbe, guidate dall’opposta Ana Bjelica. Alle Campionesse del Mondo basta gestire ildi set per chiudere sul 25-14. La musica cambia decisamente all’inizio del secondo parziale. La ...

