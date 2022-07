Volley | Nations League 2022 | Davide Mazzanti | “Finale che corona un percorso | questo gruppo vive di sfide”

(Di sabato 16 luglio 2022) Con una prestazione eccezionale, l’Italia si è guadagnata l’accesso alladellaball. Battuta la Turchia padrone di casa con il punteggio di 3-0, la squadra allenata dal CTsi troverà l’ostacolo Brasile sulla strada verso il successo. La Federha raccolto le impressioni del CT a fine match: “È stata una vittoria davvero molto bella. Questaunreso complesso dalla necessità di far ruotare le ragazze nelle varie fasi delle competizioni. La cosa più importante e che mi inorgoglisce è l’aver preso consapevolezza delle nostre possibilità velocemente dimostrando grande personalità”. “Oggi siamo entrati in campo con grande ...

E' un Davide Mazzanti estremamente soddisfatto quello che si presenta dinanzi ai microfoni dopo la semifinale di League vinta dall'Italia per tre set a zero sulla Turchia: 'E' stata una vittoria davvero molto bella. Questa finale corona un percorso reso complesso dalla necessità di far ruotare le ragazze nelle varie fasi delle competizioni. La cosa più importante e che mi inorgoglisce è l'aver preso consapevolezza delle nostre possibilità velocemente dimostrando grande personalità'. L'Italia di Mazzanti ha disputato un ottimo match sin dal primo set. Le ragazze terribili hanno imposto il loro gioco questo pomeriggio nelle semifinali di Volleyball Nations League femminile.