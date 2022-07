Volley, l’Italia sogna alla Nations League: trionfo in casa della Turchia. Egonu e C. domani in finale contro il Brasile (Di sabato 16 luglio 2022) l’Italia della pallavolo femminile è in finale di Volley Nations League per la prima volta nella sua storia. Le ragazze di di Davide Mazzanti, ospiti alla Ankara Arena hanno battuto la Turchia padrone di casa per 3 set a 0. Il primo set si è chiuso 25 a 18, il secondo 28 a 26 e il terzo 25 a 22. Una vittoria netta per le azzurre campionesse d’Europa che già avevano superato la Cina ai quarti di finale. A trainare il team alla vittoria sono state Egonu – autrice di 26 punti – Bosetti – che ha deciso il secondo parziale – e Danesi – che ha fatto segnare per 9 volte il suo nome sul tabellino. A sfidarle per il primo posto domani alle 17.30 ci sarà la ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022)volo femminile è indiper la prima volta nella sua storia. Le ragazze di di Davide Mazzanti, ospitiAnkara Arena hanno battuto lapadrone diper 3 set a 0. Il primo set si è chiuso 25 a 18, il secondo 28 a 26 e il terzo 25 a 22. Una vittoria netta per le azzurre campionesse d’Europa che già avevano superato la Cina ai quarti di. A trainare il teamvittoria sono state– autrice di 26 punti – Bosetti – che ha deciso il secondo parziale – e Danesi – che ha fatto segnare per 9 volte il suo nome sul tabellino. A sfidarle per il primo postoalle 17.30 ci sarà la ...

