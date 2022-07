Volley, Italia-Turchia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming semifinale VNL femminile 2022 (Di sabato 16 luglio 2022) Tutto pronto per Italia-Turchia, seconda semifinale della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver battuto la Cina in quattro set, vogliono continuare a crescere per staccare il pass per la finalissima. Dall’altra parte della rete ci saranno però le padrone di casa guidate da Giovanni Guidetti, che ai quarti hanno sconfitto la Thailandia. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in finale per il primo posto? L’appuntamento è per le ore 17.30 Italiane di sabato 16 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Tutto pronto per, secondadellaNations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver battuto la Cina in quattro set, vogliono continuare a crescere per staccare il pass per la finalissima. Dall’altra parte della rete ci saranno però le padrone di casa guidate da Giovanni Guidetti, che ai quarti hanno sconfitto la Thailandia. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in finale per il primo posto? L’appuntamento è per le ore 17.30ne di sabato 16 luglio ad Ankara, in. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’: ...

