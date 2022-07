Volley femminile | l’Italia spazza via la Turchia ad Ankara e sfiderà il Brasile nella finale di Nations League! Egonu trascinatrice

(Di sabato 16 luglio 2022) È un’Italia perfetta quella che è scesa in campo oggi contro la. Il punteggio di 3-0 (25-18, 28-26, 25-22) è testimone di un match in cui le azzurre si sono mostrate superiori alle avversarie dal primo all’ultimo momento. La squadra guidata dal CT Davide Mazzanti si aggiudica quindi il pass per ladi VNL in cuiil. Inizio autoritario per le azzurre, che non sembrano risentire di un’arena ovviamente tutta a favore della avversarie. Il vantaggio cresce subito grazie ad un ottimo turno di servizio di Elena Pietrini che porta lo score sul 10-5. Laprova a rimettersi in moto in più occasioni, ma la perfetta distribuzione di Alessia Orro, che si affida soprattutto ade Bosetti, spegne ogni tentativo echiude il primo set ...

Inizia il conto alla rovescia per Italia - Brasile , finale per il primo posto dellaNations League (VNL)2022 . Le azzurre di Davide Mazzanti, reduci dalla vittoria contro le padrone di casa della Turchia, vogliono centrare il bersaglio grosso per fare il pieno di ...Inizia il conto alla rovescia per Turchia - Serbia , finale per il terzo posto dellaNations League (VNL)2022 . Le serbe di Daniele Santarelli, dopo aver eliminato a sorpresa gli Stati Uniti, si sono fermate al cospetto del Brasile ma ora vanno a caccia di riscatto. ...ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) - L'Italia vola in finale nella Nations League femminile di volley. Ad Ankara, in Turchia, le azzurre del commissario tecnico