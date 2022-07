Volley, Europei U22: gli azzurri vincono la battaglia contro la Polonia e volano in finale! (Di sabato 16 luglio 2022) Al termine di una partita infinita, durissima e ricca di sorprese, la nazionale italiana è riuscita a strappare un pass per la finale degli Europei U22 di Volley maschile. 3-2 il punteggio con cui la selezione di coach Vincenzo Fanizza sono riusciti a superare la Polonia. Con lo stesso punteggio la Francia ha battuto la Turchia e sarà dunque l’avversaria dell’Italia per l’oro. Inizio difficilissimo per gli azzurrini che vengono travolti dagli avversari nelle primissime fasi del match. L’opposto Dawid Dulski si dimostra un rebus irrisolvibile per il sistema muro-difesa dell’Italia. Il set scorre in senso unico con i polacchi che si impongono con il netto punteggio di 15-25. La musica cambia nel secondo parziale. Gli azzurri si scrollano di dosso la tensione che li aveva accompagnati nelle prime fasi e ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Al termine di una partita infinita, durissima e ricca di sorprese, la nazionale italiana è riuscita a strappare un pass per la finale degliU22 dimaschile. 3-2 il punteggio con cui la selezione di coach Vincenzo Fanizza sono riusciti a superare la. Con lo stesso punteggio la Francia ha battuto la Turchia e sarà dunque l’avversaria dell’Italia per l’oro. Inizio difficilissimo per glini che vengono travolti dagli avversari nelle primissime fasi del match. L’opposto Dawid Dulski si dimostra un rebus irrisolvibile per il sistema muro-difesa dell’Italia. Il set scorre in senso unico con i polacchi che si impongono con il netto punteggio di 15-25. La musica cambia nel secondo parziale. Glisi scrollano di dosso la tensione che li aveva accompagnati nelle prime fasi e ...

